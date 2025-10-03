Radio TV Valle Viejo
Hoy viernes Milei se reunirá otra vez con Mauricio Macri en Olivos

El presidente Javier Milei volverá a reunirse hoy en la Quinta de Olivos con el titular de PRO, Mauricio Macri, con el objetivo de seguir recomponiendo el vínculo tras los roces de los últimos meses y luego del encuentro que ya mantuvieron el domingo último.

El encuentro será este viernes, aún sin horario confirmado, ya que ambos tienen planeado viajes en breve, con Milei partiendo a Entre Ríos el sábado para seguir encabezando la campaña electoral de cara al 26 de octubre, mientras que Macri tiene pautado abandonar Buenos Aires el domingo, según trascendió.

El fin de semana pasado se había desarrollado la primera reunión entre ambos tras un año sin verse cara a cara, producto de la tensión política que se fue creando y que tuvo su pico en las elecciones porteñas de mayo pasado cuando La Libertad Avanza logró imponerse al PRO en su bastión.

En aquel momento, Macri lanzó duras críticas contra el partido violeta por supuesta campaña sucia contra su candidata Silvia Lospennato, mientras que Milei lo tildó de “llorón” en el mismo día de la votación. Hacía rato que habían quedado atrás los periódicos encuentros en los que ambos degustaban un menú fijo de milanesas con ensalada.

Pero tras los numerosos traspiés políticos y económicos que comenzó a acumular el oficialismo tras aquel triunfo porteño, el Gobierno comenzó a ver la necesidad de recomponer el vínculo con los espacios políticos y gobernadores de la oposción dialoguista.

Para eso, varios funcionarios y hasta el propio Presidente vienen realizando reuniones para tratar de alinear nuevamente a la oposición menos dura y evitar en el futuro episodios desfavorables, como nuevos cachetazos en el Congreso.

  • Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    El diputado nacional José Luis Espert estuvo en Catamarca presentando su libro “La sociedad cómplice” el lunes 15 de abril en el Hotel Casino Catamarca. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Según consta en los datos del vuelo, Espert llegó acompañado de Federico Andrés Machado, alias Fred, y otros cuatro…

  • Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    A las 08:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa se hicieron presentes en la esquina de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y aprehendieron a una joven mujer de apellidos López Navarro (27), debido a que, momentos antes, habría intentado agredir con un cuchillo tipo tramontina, que…

  • Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Hace 50 años era empleado municipal en Salta capital, y alrededor de 30 que no asistía a su puesto de trabajo, amparado por su tutela sindical. Pero en las últimas horas, Pedro Serrudo, de 77 años, titular del sindicato de trabajadores municipales de Salta capital, fue removido de su cargo y jubilado por decreto. La paciencia del intendente…

  • Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    El espectáculo LA FAMILIA REUNIDA, de Mauro Arch Quiroga, dará dos nuevas funciones, el sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 21 h. en el Salón Calchaquí. La familia DeLuca, todavía alborotada tras el reciente fallecimiento del patriarca, es convocada para festejar el cumpleaños número noventa de la viuda. Esa noche, la aparición…

  • Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda. El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo…

  • Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Luego de tareas investigativas realizadas por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en inmuebles ubicados en el sector Sur de esta Ciudad Capital. Tras irrumpir en las viviendas, los policías secuestraron envoltorios de…

