Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy viernes la Selección Argentina juega un amistoso ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina jugará este viernes un partido amistoso frente a Venezuela, desde las 21:00, en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro forma parte de la Fecha FIFA de octubre y servirá para que Lionel Scaloni pruebe jugadores que no suelen tener minutos y evalúe posibles debutantes, mientras la Albiceleste continúa su preparación para el Mundial 2026 y la Finalissima ante España.

La Albiceleste llega al duelo tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas como líder, con 38 puntos. Argentina cerró la fase clasificatoria con un triunfo 3-0 ante Venezuela en el Monumental y una derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil. Cabe recordar que la clasificación al Mundial ya estaba asegurada desde la victoria 4-1 frente a Brasil.

Sobre la posibilidad de que Lionel Messi no sea titular, el cuerpo técnico analiza su estado físico tras jugar seis partidos en los últimos 21 días con Inter Miami. Por este motivo, no se descarta que arranque en el banco de suplentes.

Por su parte, Venezuela llega al amistoso tras quedar eliminada del repechaje del Mundial después de la derrota 6-3 frente a Colombia en Monagas. La Vinotinto también atraviesa un cambio en la dirección técnica, con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino tras la salida de Fernando Batista.

Probables formaciones

Argentina (DT: Lionel Scaloni): Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela (DT: Oswaldo Vizcarrondo): José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar.

Datos del partido:

  • Hora: 21:00
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Hard Rock Stadium

Este amistoso permitirá al cuerpo técnico argentino evaluar alternativas y brindar minutos a futbolistas que podrían integrar la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

  • Camaradas celebran que la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por matar a dos motochorros

    Camaradas celebran que la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por matar a dos motochorros

    La Cámara Penal de Rosario absolvió al policía Luciano Nocelli, quien había sido condenado a 25 años de cárcel por el doble homicidio de Jimena Daiana Gramajo y Maximiliano Rosasco ocurrido en 2019. Un año después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia anulara esa condena alegando arbitrariedades y ordenara que un tribunal de…

  • María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

    María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

    El Comité Nobel noruego otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.” Machado…

  • Perú: el Congreso destituyó a la presidente Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

    Perú: el Congreso destituyó a la presidente Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

    El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes: 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión que marcó el final de su mandato a la medianoche del viernes 10 de octubre de 2025. La acusación de “incapacidad moral permanente” fue el argumento central…

  • Gobernadores de “Provincias Unidas” se reunieron en Jujuy

    Gobernadores de “Provincias Unidas” se reunieron en Jujuy

    Como se había anunciado, gobernadores opositores que conforman Provincias Unidas se reunieron este jueves en Jujuy, a dos semanas de las elecciones legislativas, en el marco de una serie de encuentros semanales de carácter electoral. De la jornada participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). La mayoría de los mandatarios arribaron a Jujuy a…

  • Catamarca: hoy viernes el Grupo PIER continúa su visita a Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    Catamarca: hoy viernes el Grupo PIER continúa su visita a Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    El Ministerio de Salud continúa trabajando conjuntamente con profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la provincia de Buenos Aires para brindar asistencia a las comunidades más alejadas de los centros urbanos. En este sentido se llevará a cabo un operativo de salud los días 9 y 10 de octubre en los…

  • Se analizan proyectos para potenciar el servicio energético en la Puna catamarqueña

    Se analizan proyectos para potenciar el servicio energético en la Puna catamarqueña

    Con el objetivo de dialogar sobre la realidad energética de la provincia y proyectar nuevas obras que permitan mejorar el servicio en todo el territorio, el gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro con autoridades de TRANSNOA S.A, (Transportista de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino). De la reunión participaron el presidente de la…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3