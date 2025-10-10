Hoy viernes la Selección Argentina juega un amistoso ante Venezuela en Miami

La Selección Argentina jugará este viernes un partido amistoso frente a Venezuela, desde las 21:00, en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro forma parte de la Fecha FIFA de octubre y servirá para que Lionel Scaloni pruebe jugadores que no suelen tener minutos y evalúe posibles debutantes, mientras la Albiceleste continúa su preparación para el Mundial 2026 y la Finalissima ante España.

La Albiceleste llega al duelo tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas como líder, con 38 puntos. Argentina cerró la fase clasificatoria con un triunfo 3-0 ante Venezuela en el Monumental y una derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil. Cabe recordar que la clasificación al Mundial ya estaba asegurada desde la victoria 4-1 frente a Brasil.

Sobre la posibilidad de que Lionel Messi no sea titular, el cuerpo técnico analiza su estado físico tras jugar seis partidos en los últimos 21 días con Inter Miami. Por este motivo, no se descarta que arranque en el banco de suplentes.

Por su parte, Venezuela llega al amistoso tras quedar eliminada del repechaje del Mundial después de la derrota 6-3 frente a Colombia en Monagas. La Vinotinto también atraviesa un cambio en la dirección técnica, con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino tras la salida de Fernando Batista.

Probables formaciones

Argentina (DT: Lionel Scaloni): Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela (DT: Oswaldo Vizcarrondo): José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar.

Datos del partido:

Hora: 21:00

TV: TyC Sports

Estadio: Hard Rock Stadium

Este amistoso permitirá al cuerpo técnico argentino evaluar alternativas y brindar minutos a futbolistas que podrían integrar la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.