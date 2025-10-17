Hoy viernes la 13º fecha del Torneo Clausura se pone en marcha con tres partidos

Racing y Lanús, los equipos que la próxima semana empezarán a jugar las semifinales de la copas continentales, abrirán este viernes la 13º fecha del torneo Clausura. Desde las 19 y por TNT Sports Premium, la Academia (15 puntos) recibirá a Aldosivi (9) en el Cilindro de Avellaneda en tanto que a las 21.15 y a través de ESPN, el Granate (23) jugará con Godoy Cruz de Mendoza (11) en su Fortaleza del Sur y a la misma hora, Argentinos Juniors (15) con el debut de Sergio “Chiquito” Romero en el arco, enfrentará a Newell’s (11) en el estadio Diego Maradona de La Paternal y por TNT Sports Premium.