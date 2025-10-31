Hoy viernes inicia una nueva fecha del Torneo Clausura: días, horarios y TV de todos los partidos

Se viene una nueva fecha del Torneo Clausura en un momento clave del certamen debido a que se empiezan a definir los clasificados a la siguiente instancia del torneo y los cupos a copas internacionales. Enterate cuándo juega tu equipo.
Fixture completo de la fecha 14 del Torneo Clausura
Viernes 31 de octubre
19:00 San Lorenzo vs Riestra (ESPN Premium)
21:15 Instituto vs Rosario (ESPN Premium)
21:15 Newell’s vs Unión (TNT Sports)
Sábado 01 de noviembre
14:45 Aldosivi vs Ind. Rivadavia (TNT Sports)
16:00 Barracas vs Argentinos (ESPN Premium)
17:00 Vélez vs Talleres (TNT Sports)
20:00 Independiente vs Atl. Tucumán (ESPN Premium)
Domingo 02 de noviembre
16:00 Estudiantes vs Boca (TNT Sports)
18:30 Godoy Cruz vs San Martín SJ (TNT Sports)
20:30 River vs Gimnasia (ESPN Premium)
Lunes 03 de noviembre
16:45 Platense vs Sarmiento (TNT Sports)
16:45 Defensa vs Huracán (ESPN Premium)
19:00 Central Córdoba vs Racing (TNT Sports)
21:15 Banfield vs Lanús (TNT Sports)
21:15 Belgrano vs Tigre (ESPN Premium)