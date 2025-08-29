Hoy viernes es asueto judicial en Catamarca por el Día del Abogado: qué servicios se suspenden

Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado en homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, figura clave del derecho nacional. En Catamarca, el Colegio organizó una serie de actividades institucionales, culturales y de camaradería con motivo de la fecha.

La Corte de Justicia de Catamarca resolvió declarar asueto judicial para este viernes 29 de agosto en todas las sedes del Poder Judicial de la provincia. La medida incluye la suspensión de los términos procesales, lo que implica que no correrán plazos en causas judiciales ni se atenderá al público en juzgados y oficinas durante esa jornada.

La decisión fue tomada a partir de una solicitud formal presentada por el Colegio de Abogados de Catamarca, en el marco de las celebraciones por el Día del Abogado. El objetivo, según se informó, es facilitar la participación de profesionales y operadores del sistema judicial en los festejos programados para conmemorar esta fecha.

El asueto rige para todo el territorio provincial y alcanza tanto a los juzgados ordinarios como a los organismos auxiliares del Poder Judicial. Las autoridades aclararon que se mantendrán las guardias mínimas para casos urgentes, tal como lo establece el protocolo habitual en jornadas no laborables.