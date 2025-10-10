Radio TV Valle Viejo
Hoy viernes en Catamarca: “Muchacho” se proyecta en el ciclo de cine homenaje a Sandro

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, invita a la segunda función del ciclo de cine especial en homenaje a los 80 años del nacimiento de Sandro. Este viernes 10 de octubre a las 19:30 horas se proyectará “Muchacho” (1970) del director Leo Fleider, en el segundo patio del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad del espacio.

La inauguración del ciclo tuvo muy buena recepción. El viernes pasado se proyectó “Gitano” ante un patio colmado por un marco de público de todas las edades que se convocó para disfrutar de la película. Las mujeres presentes fueron agasajadas con una rosa acompañada de una frase de Sandro, evocando uno de los símbolos más emblemáticos del artista.

La velada fue histórica porque marcó la primera vez que se proyectó cine en la histórica Casa de Gobierno, actualmente CATA, consolidando al espacio como un nuevo escenario cultural para la provincia.

Romance prohibido en el Delta

El viernes 10 de octubre será el turno de la proyección de “Muchacho”, una de las películas más populares de la trayectoria cinematográfica de Sandro. La historia narra el romance entre un humilde isleño del Delta del Tigre y una joven de familia adinerada, una relación que enfrenta la férrea oposición del padre de ella. En esta producción, Sandro comparte pantalla con Olinda Bozán y Diana Ingro, en un relato que combina música, drama y el carisma inconfundible del Gitano.

El ciclo cerrará el viernes 17 de octubre con la proyección de “Subí que te llevo” (Rubén Cavallotti, 1980), una comedia romántica en la que un famoso cantante, decidido a conquistar a una joven que vive con su tío conservador, se hace pasar por su hermano gemelo recién llegado al país. En esta oportunidad, Sandro actúa junto a María Valenzuela, Darío Vittori y Juan Leyrado.

    La Cámara Penal de Rosario absolvió al policía Luciano Nocelli, quien había sido condenado a 25 años de cárcel por el doble homicidio de Jimena Daiana Gramajo y Maximiliano Rosasco ocurrido en 2019. Un año después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia anulara esa condena alegando arbitrariedades y ordenara que un tribunal de…

    El Comité Nobel noruego otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.” Machado…

    El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes: 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión que marcó el final de su mandato a la medianoche del viernes 10 de octubre de 2025. La acusación de “incapacidad moral permanente” fue el argumento central…

    Como se había anunciado, gobernadores opositores que conforman Provincias Unidas se reunieron este jueves en Jujuy, a dos semanas de las elecciones legislativas, en el marco de una serie de encuentros semanales de carácter electoral. De la jornada participaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). La mayoría de los mandatarios arribaron a Jujuy a…

    El Ministerio de Salud continúa trabajando conjuntamente con profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la provincia de Buenos Aires para brindar asistencia a las comunidades más alejadas de los centros urbanos. En este sentido se llevará a cabo un operativo de salud los días 9 y 10 de octubre en los…

    Con el objetivo de dialogar sobre la realidad energética de la provincia y proyectar nuevas obras que permitan mejorar el servicio en todo el territorio, el gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro con autoridades de TRANSNOA S.A, (Transportista de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino). De la reunión participaron el presidente de la…

