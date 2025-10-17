Radio TV Valle Viejo
Hoy viernes el Móvil del Registro Civil Catamarca estará en el Norte de la Capital

El Móvil de Documentación Rápida sigue recorriendo los barrios y localidades catamarqueñas, buscando acercar los organismos del Estado a cada uno de los vecinos de la Capital y el interior provincial.

El Registro Civil Catamarca continúa desarrollando los Operativos del Móvil de Documentación Rápida, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los principales trámites de identificación.

Hoy Viernes 17 de octubre, de 16 a 19 horas en Plaza Construir Sueños – B° 26 Viviendas Norte (España y Los Lapachos)

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar los siguientes trámites de documentación, conforme a las tarifas vigentes establecidas por el RENAPER:

-Nuevo DNI (todas las edades): $7.500
-Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500
-DNI para extranjeros: $14.000
-Pasaporte común: $70.000

Estos operativos forman parte de una política pública sostenida del Gobierno Provincial, que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.

