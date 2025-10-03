Hoy viernes, con más de 500 profesionales de la salud animal de Latinoamérica, inicia el Congreso Internacional Veterinario del Iguazú

Por tercer año consecutivo, se prepara el Congreso Internacional Veterinario del Iguazú (CIVI), que reunirá a más de 500 profesionales de la salud animal de Latinoamérica y contará con la participación de 40 stands de la industria veterinaria. El evento se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre en el Centro de Convenciones y Eventos de Puerto Iguazú. Cuenta con el respaldo del Estado Misionero y el esfuerzo conjunto de entidades vinculadas al bienestar animal.

CIVI es un referente en actualización y capacitación en enfermedades de animales de compañía, organizado por la Fundación Aire, dirigido a médicos veterinarios y estudiantes de carreras veterinarias. Durante el congreso, se abordarán temas de vanguardia relacionados con la salud pública, con especial énfasis en la prevención de enfermedades zoonóticas.

Además del congreso, la Fundación Aire realiza actividades de concientización y trabajos interdisciplinarios bajo el concepto de «UNA SALUD» de la OMS. Entre ellas, destaca la jornada de la campaña «Patas Coloradas», impulsada por Duty Free Shop de Puerto Iguazú, en colaboración con la Fundación Grupo London Supply y la propia Fundación Aire. En esta actividad, diez veterinarios llevarán a cabo atención primaria a animales de compañía y de la calle, vacunación antirrábica y acciones de prevención de zoonosis en el barrio el barrio 1° de Mayo de la ciudad de Puerto Iguazú.

El Congreso del Iguazú continúa siendo una plataforma fundamental para fortalecer la salud animal, la salud pública y la integración interinstitucional en la región.

Programa Congreso