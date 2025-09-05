Hoy viernes, charla sobre la Autonomía de Catamarca y el Éxodo Jujeño en el Museo Histórico Provincial

Hoy viernes 5 de septiembre a las 16 horas, el Museo Histórico Provincial abrirá sus puertas para una jornada de memoria y reflexión en torno a dos hitos de la historia nacional: la Autonomía de Catamarca y el Éxodo Jujeño.

La actividad, organizada junto a la Comisión de Damas Belgranianas Filial Catamarca, tendrá como eje la charla “Autonomía de Catamarca y Éxodo Jujeño. La batalla de un pueblo”, a cargo de la Lic. Silvia Ochoa, quien revisará los procesos históricos que marcaron la identidad de ambas provincias en el camino hacia la independencia.

El acto contará también con la participación de los músicos Claudio Saquilan, Oscar Chazampi y Nazareno Brizuela Saquilan, y el Taller de Danzas “Bailarinas de la vida”, dirigido por Rita Soria, quienes le darán un marco artístico a la conmemoración.

La cita es en el Museo Histórico Provincial (Chacabuco 425), con entrada libre y gratuita. Se invita a toda la comunidad a participar de este homenaje a la historia y la memoria colectiva.