Hoy viernes 19 de septiembre se inaugura la “Sala de Exposición Malvinas” en Fray Mamerto Esquiú

Este viernes, 19 de septiembre se inaugura la “Sala de Exposición Malvinas” en el departamento Fray Mamerto Esquiú. El acto se efectuará en el denominado “Complejo Las Moras”, a partir de las 18.30 horas, con la presencia de autoridades municipales y gubernamentales además de vecinos y ex combatientes catamarqueños de la Gesta del Atlántico Sur del año 1982.

La propuesta de un espacio que fortalezca la memoria y reivindique un hecho histórico fue impulsado por el senador y la intendenta de la Municipalidad local en conjunto con la asociación civil “Agrupación 7 de Abril” que aglutina a los catamarqueños que fueron movilizados y participaron en la defensa del territorio nacional y las Islas Malvinas.

La presencia de jóvenes catamarqueños en el Atlántico Sur fue un acontecimiento relevante en defensa de la soberanía nacional. Este no solo será un espacio físico, será un santuario de la historia, un lugar donde las nuevas generaciones se podrán conectar con los testimonios vivos de la causa Malvinas.