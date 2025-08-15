Radio TV Valle Viejo
Hoy viernes 15 de agosto es “día no laborable”

El Gobierno Nacional decidió no trasladar el feriado del 17 de agosto 2025 que este año cae domingo. Paralelamente, hoy viernes 15 fue declarado como “día no laborable con fines turísticos”, lo que genera dudas sobre quiénes podrán disfrutar de un descanso extendido.

Este viernes no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines. Trabajadores estatales y de la educación, por caso, no trabajan esta jornada. Tampoco hay clases.

Por lo tanto, para quienes no tengan que trabajar, ya que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de tres días. En paralelo, los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Los feriados que vienen:

domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

jueves 25 de diciembre: Navidad.

