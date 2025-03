Hoy: sin Messi, la Selección Argentina se enfrenta a Uruguay por las Eliminatorias

Este viernes, la Selección Argentina visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, en el marco de la 13º jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni tendrá que afrontar el partido sin Lionel Messi y Lautaro Martínez, dos de sus máximas figuras, debido a lesiones.

El encuentro se jugará desde las 20.30 y será transmitido por TyC Sports. Juan Benítez será el árbitro principal, con Derlis López en el VAR.

Argentina, líder de las Eliminatorias, pero con bajas sensibles

La Albiceleste llega a este duelo en la cima de la clasificación, con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y tres derrotas. Pase lo que pase en Montevideo, seguirá siendo líder y tendrá la chance de sellar su clasificación al Mundial en la siguiente fecha ante Brasil.

Sin embargo, el equipo de Scaloni enfrenta varias bajas importantes. Messi fue desafectado por una lesión en el aductor izquierdo, mientras que Lautaro Martínez quedó fuera de la convocatoria por un desgarro en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

A estas ausencias se suman las de:

Giovani Lo Celso

Paulo Dybala

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez (en recuperación tras la rotura de ligamentos)

Las opciones de Scaloni para suplir las ausencias

Ante la falta de Messi y Lautaro, el DT maneja distintas opciones tácticas:

Un 4-4-2, con un mediocampo más poblado y Leandro Paredes como titular, dejando a Nicolás González y Julián Álvarez como dupla de ataque.

Un esquema con enlace, en el que Thiago Almada, Ángel Correa o Nicolás Paz podrían ocupar el rol de creador de juego.

Un 4-2-3-1, donde Giuliano Simeone podría ser la sorpresa y meterse en el once inicial.

Si Scaloni mantiene el sistema habitual, Paredes tiene chances de ingresar desde el inicio, ya que Mac Allister, De Paul y Enzo Fernández llegan con amarilla.

Uruguay, con equipo completo y la clasificación en la mira

Por su parte, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, se encuentra en la segunda posición de la tabla, con 20 puntos, y podría asegurar su clasificación al Mundial en esta doble fecha.

A diferencia de Argentina, la Celeste cuenta con todas sus figuras disponibles:

Federico Valverde

Ronald Araújo

José María Giménez

Giorgian De Arrascaeta

Manuel Ugarte

Darwin Núñez

El equipo también tiene en su plantel a jugadores con paso por el fútbol argentino, como Nahitan Nández (ex Boca), Marcelo Saracchi (ex River y actual Boca) y el arquero Santiago Mele (ex Unión).

Las probables formaciones de Argentina vs. Uruguay