Hoy sigue la Copa Argentina con el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús

Argentinos Juniors y Lanús jugarán este lunes desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

El Bicho viene de golear a Racing por 4 a 1 y de tener un tropezón frente a Independiente Rivadavia, mientras que el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino cayó por 3 a 0 ante Vélez en su anterior compromiso, y no deja de pensar en la serie por Copa Sudamericana contra Fluminense.

El vencedor se medirá en la próxima fase ante el ganador de Newell´s-Belgrano. Cuarto en la tabla anual, el equipo de La Paternal afronta uno de los mayores desafíos del año: avanzar a semifinales de Copa Argentina por tercera vez en su historia, para eso deberá levantar el nivel y volver a acercarse al juego mostrado durante el primer semestre, en el que solo perdió una vez y fue puntero de su zona en el Apertura.

En pos de lograr este objetivo, espera poder contar con Federico Fattori, que evoluciona de una fascitis plantar que lo obligó a perderse los últimos dos encuentros. Llega a esta instancia tras eliminar a Excursionistas.

Por su parte, el Grana sufrió en su última presentación la derrota más abultada del año: un contundente 3 a 0 frente a Vélez, en el que no solo perdió un invicto de cuatro partidos, sino también a su arquero titular, Nahuel Losada, que tuvo que retirarse en el entretiempo por molestias en el codo derecho.

Con esta baja ahora acumula una lista de siete lesionados en el plantel, entre los que destacan Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore. Además, no pierde de vista el duelo por Copa Sudamericana ante Fluminense, ni el Torneo Clausura. Viene de tachar a Huracán en octavos.