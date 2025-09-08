Radio TV Valle Viejo
Hoy sigue la Copa Argentina con el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús

Argentinos Juniors y Lanús jugarán este lunes desde las 21.10 en el Cilindro de Avellaneda, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

El Bicho viene de golear a Racing por 4 a 1 y de tener un tropezón frente a Independiente Rivadavia, mientras que el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino cayó por 3 a 0 ante Vélez en su anterior compromiso, y no deja de pensar en la serie por Copa Sudamericana contra Fluminense.

El vencedor se medirá en la próxima fase ante el ganador de Newell´s-Belgrano. Cuarto en la tabla anual, el equipo de La Paternal afronta uno de los mayores desafíos del año: avanzar a semifinales de Copa Argentina por tercera vez en su historia, para eso deberá levantar el nivel y volver a acercarse al juego mostrado durante el primer semestre, en el que solo perdió una vez y fue puntero de su zona en el Apertura.

En pos de lograr este objetivo, espera poder contar con Federico Fattori, que evoluciona de una fascitis plantar que lo obligó a perderse los últimos dos encuentros. Llega a esta instancia tras eliminar a Excursionistas.

Por su parte, el Grana sufrió en su última presentación la derrota más abultada del año: un contundente 3 a 0 frente a Vélez, en el que no solo perdió un invicto de cuatro partidos, sino también a su arquero titular, Nahuel Losada, que tuvo que retirarse en el entretiempo por molestias en el codo derecho.

Con esta baja ahora acumula una lista de siete lesionados en el plantel, entre los que destacan Marcelino Moreno, Carlos Izquierdoz y Felipe Peña Biafore. Además, no pierde de vista el duelo por Copa Sudamericana ante Fluminense, ni el Torneo Clausura. Viene de tachar a Huracán en octavos.

  • Estados Unidos y la Unión Europea amenazan con más sanciones a Rusia tras ofensiva en Ucrania

    Estados Unidos y la Unión Europea amenazan con más sanciones a Rusia tras ofensiva en Ucrania

    Tras la mayor ofensiva aérea rusa contra Ucrania desde el inicio de la guerra, que dejó seis muertos y alcanzó la sede del Gobierno en Kiev, Estados Unidos y la Unión Europea evalúan endurecer las sanciones contra Moscú. El Kremlin respondió que no modificará su estrategia. Una ola de drones y misiles lanzados por Rusia…

  • Catamarca: impugnaron la candidatura a diputado provincial de Juan Pablo Sánchez

    Catamarca: impugnaron la candidatura a diputado provincial de Juan Pablo Sánchez

    El abogado Oscar Romero interpuso hoy ante el Juzgado Electoral Provincial la impugnación de la candidatura a diputado provincial en primer término por Fuerza Patria de Juan Pablo Sánchez. La presentación del letrado, apoderado de Ricardo Córdoba, obedece a que Sánchez, que está denunciado por los delitos de asociación ilícita y estafa, carecería de “idoneidad…

  • Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca

    Mi Bingo Catamarqueño destinó $110 millones a entidades sin fines de lucro de Catamarca

    La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca realizó la entrega del aporte a las instituciones beneficiadas en la última edición de Mi Bingo Catamarqueño, edición Poncho 2025. Por decisión del Ejecutivo Provincial, el monto asignado se incrementó a $5.000.000 para cada entidad. El acto tuvo lugar en la Casa de Gobierno, con la presencia…

  • España anuncia medidas contra Israel por “genocidio” en Gaza

    España anuncia medidas contra Israel por “genocidio” en Gaza

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas contra Israel para “detener el genocidio en Gaza”, consolidando el embargo de armas, restringiendo accesos marítimos y aéreos, y aumentando la cooperación con Palestina en medio de la crisis humanitaria. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, endureció este viernes la posición…

  • Víctor Hugo Morales: “Ganó la emoción de levantarse cada mañana a poner el pecho”

    Víctor Hugo Morales: “Ganó la emoción de levantarse cada mañana a poner el pecho”

    En un contundente editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó quiénes fueron los verdaderos ganadores de las elecciones de este domingo en la Provincia de Buenos Aires y, como contracara de las afirmaciones del Gobierno de Javier Milei, que llamaba a, en las urnas, ponerle “el último clavo al ataúd del kirchnerismo”, dijo: “Ganó el clavo que nunca…

  • La ANMAT exige estudios de bioequivalencia para medicamentos contra la diabetes

    La ANMAT exige estudios de bioequivalencia para medicamentos contra la diabetes

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) reforzó los controles sobre los medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes. A través de la Disposición Nº 6559/2025, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que todos los hipoglucemiantes orales de categorías II y IV que contengan nuevos ingredientes activos deberán someterse a…