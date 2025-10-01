Radio TV Valle Viejo
Hoy será un miércoles clave en el Senado: se discuten pedidos de interpelación a Karina Milei y otros funcionarios

El Senado definirá este miércoles el futuro de una serie de pedidos de interpelaciones a funcionarios nacionales, entre ellos, a la secretaria General de la Presidenta, Karina Milei, por la criptoestafa Libra y el Caso Spagnuolo. Será desde las 11 con una serie de plenarios de comisiones que tendrán como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo. La convocatoria se concretó poco tiempo después del cruce entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, esposo de Vigo.

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionado también en Diputados, y al propio Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Por último, se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto y que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de Argentina: el fentanilo contaminado.

El resto de las comisiones involucradas en el plenario tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Se trata de uno de los legisladores que se plantó a lo largo de estos casi dos años de gobierno de Milei, principalmente cuando el mandatario gozaba en el Congreso de un blindaje otorgado, inclusive, por compañeros de la propia banca de la UCR.

La privatización de Nucleoeléctrica

Este lunes, el presidente del interbloque peronista del Senado, José Mayans, presentó un proyecto para frenar la venta del 44 por ciento de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Lo hizo en una exposición en el Senado.

Mayans buscaría en la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se reúne mañana por la tarde, incluir en el temario su iniciativa y lograr un dictamen para llevarlo al recinto en la sesión del jueves, donde se debatirán los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.

El Gobierno nacional anunció a mediados de septiembre el inicio del proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica, que es la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

    Ya son casi 70 las muertes por el terremoto de 6,9 grados en Filipinas

    Los rescatistas utilizaban retroexcavadoras y perros rastreadores para buscar sobrevivientes en casas derrumbadas y otros edificios dañados en el centro de Filipinas el miércoles, un día después de un sismo que causó al menos 69 muertes. Se espera que el número de fallecidos aumente luego del terremoto de magnitud 6,9 que se registró alrededor de las 10…

    Catamarca: inauguran remodelaciones del mini hospital de Balcozna y anuncian ampliaciones de servicios médicos

    La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto al intendente de Paclín, Eduardo Menecier, inauguró la remodelación y mejora edilicia del mini hospital de Balcozna. Se realizó una renovación completa de la infraestructura, que incluyó mampostería, pintura e instalaciones eléctricas, que mejoran la calidad de atención y acercan el sistema de salud pública…

    La actualización de los tributos para la nafta y el gasoil pasó para noviembre

    El Gobierno dispuso postergar nuevamente la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL), al trasladar los efectos de la suba para noviembre, mediante el Decreto 699/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y…

    Hoy miércoles los jubilados volverán a marchar junto a las dos CTA

    Organizaciones de jubilados, acompañados por centrales sobreras, volverán a movilizarse este miércoles desde las 16 en las inmediaciones del Congreso en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei y contra el veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional. “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos…

    Catamarca: Pomán se incorpora a la Red de Salud Digital

    Con el objetivo de garantizar que cada consulta médica quede registrada en tiempo real y disponible para todos los equipos de salud, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una capacitación sobre Telemedicina e Historia Clínica Digital en el Hospital “Roberto Ramón Carro” de Pomán.La misma, estuvo destinada a las áreas de…

    Se inició el proceso para trasladar a Argentina a “Pequeño J” y a Ozorio por el triple crimen narco

    La fuga de los dos hombres más buscados de Argentina, también en Perú y Bolivia, llegó a su fin este martes, cuando ambos fueron atrapados, con horas de diferencia, en el país andino. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su ladero Matías Agustín Ozorio. Y, aunque ambos enfrentan la misma acusación por el cruento…

