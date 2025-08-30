Hoy se celebra el Día del Niño Deportivo en Catamarca

La Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, invita a todas las familias a participar del Día del Niño Deportivo, una jornada especial que se desarrollará hoy sábado 30 de agosto, desde las 15:30 horas, en el Estadio Provincial Bicentenario.

La propuesta es totalmente gratuita y está pensada para que niños y niñas disfruten de una tarde diferente, con actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento. Entre las atracciones se encuentran la tirolesa, inflables, sala gamer, fútbol tenis, sorteos y muchas sorpresas más, con el objetivo de promover la actividad física y la diversión en un espacio seguro y accesible para todos.

De esta manera, Deportes y Recreación cierra el Mes de las Infancias con una celebración que busca fortalecer los valores del juego, la integración y la vida saludable a través del deporte y la recreación. La invitación se extiende para que los niños y niñas participen junto a sus amigos, compañeros de equipo del club y del colegio, afianzando vínculos de amistad y pertenencia, y compartiendo una iniciativa diferente fomentando la actividad deportiva.