Hoy San Lorenzo visita a Rosario Central por el Torneo Clausura

Rosario Central y San Lorenzo se enfrentarán este viernes, desde las 21:00, en el Estadio Gigante de Arroyito por la 15° fecha del Torneo Clausura. El Canalla ya clasificó a octavos y quiere seguir ganando para asegurarse el primer puesto de la Zona B, mientras que el Ciclón necesita un triunfo para asegurarse un lugar en los playoffs. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

El Canalla es el mejor equipo del año y los números lo demuestran: el fin de semana pasado venció 3-1 a Instituto y se aseguró el primer puesto en la tabla anual con 65 puntos clasificándose a la próxima Copa Libertadores. Además, dicha victoria lo subió a lo más alto de la Zona B del Clausura con 30 unidades, y depende de sí mismo para terminar primero.

A su vez, el equipo dirigido por Ariel Holan es el único invicto en el campeonato con ocho triunfos y seis empates, y con Ángel Di María como máximo estandarte es uno de los grandes candidatos al título.

Por su parte, San Lorenzo viene de ganar sus últimos dos partidos ante Atlético Tucumán (2-1) y Riestra (1-0), lo que le permitió alcanzar el quinto puesto en la tabla de la Zona B con 22 puntos. Con varios equipos por debajo, el Ciclón sabe que un triunfo en Arroyito lo clasificará a los octavos de final del Clausura.

Además, marcha sexto en la tabla anual afianzado en puestos de Copa Sudamericana, y sumar de a tres frente a Central lo dejará virtualmente clasificado al torneo internacional, y también le dará una chance de luchar por el repechaje de la Copa Libertadores.