Hoy sábado, nueva propuesta en Radio TV Valle Viejo: Aula Sin Frontera, una iniciativa inédita

Esta tarde, en nuestra emisora, dará inicio una propuesta destinada al público en general, con raíces en la Universidad Nacional de Catamarca. El programa Aulas Sin Fronteras (ASF) se emitirá desde hoy sábado de 19 a 21 horas, con la conducción del licenciado Mario Perna y el profesor Braian Lascano, más la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.

Perna, exministro de Educación de la Provincia, considera que se trata de un “desafío que es inédito, inédito para la universidad, inédito para una radio, para una emisora comercial. Por allí las universidades tienen sus propias emisoras. La idea que nació de los estudiantes es llevar un aula de una facultad cualquiera, de una universidad pública argentina, a una radio, y allí confluyeron el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y el apoyo de los propietarios de Radio Valle Viejo, lanzar una iniciativa inédita en el mes de octubre, de algún modo siendo protagonistas los estudiantes, es algo que hay que pensarlo y meditarlo y es nuevo en la radiofonía creo que de Catamarca, del país, he estado tratando de buscar antecedentes para ver cómo hacemos esto, esta idea que ha surgido de los pibes, y no los encontramos, así que vamos a dar el puntapié inicial este sábado a partir de las 19 horas y hasta las 21, con Aula Sin Fronteras”.

El profe Braian cuanta que “los chicos están muy motivados, en la cátedra de Mario que es Doctrina Económica y Sociales se plantean muchos debates desde las distintas escuelas económicas, bueno la idea es abrir la facultad a la sociedad, esto sería un taller de extensión, mostrarle a la ciudadanía en general qué hacemos, qué estudiamos en la universidad, pero con algunas reglas. La idea es que se dé lugar a la academia y no tanto a la opinión, o de que cada uno que ponga su ideología, sea sustentada en un contenido teórico. Seguramente va a haber un juego de roles entre Mario y yo, junto con los estudiantes, de darles algunas pautas de debate, de que todo tenga su contenido académico, que no se salga de ese esquema y mostrarles un poco a la sociedad qué se estudia, qué hacemos nosotros dentro de la facu, y también un poco bajar a un vocabulario bastante llano, cuestiones que vive día a día la ciudadanía. Qué pasa con la inflación, nuestro primer programa de mañana tiene un tema en particular que es la economía bimonetaria, cuál es la relación del argentino con el dólar, por qué pensamos en la moneda extranjera, cómo ahorramos, todos esos esquemas de pensamiento. Estamos muy motivados, creemos que ansiosos también, es algo como bien dice Mario, novedoso, tenemos ya en la preproducción los temas seleccionados, invitados confirmados. Este sábado el primer invitado es el licenciado Marcelo Altamirano, que nos va a dar su mirada desde el punto de vista técnico, por la parte económica, y seguramente vamos a tener la participación del decano de la facultad”.

Comenta Perna que “a ellos (los estudiantes) se les facilitó, se les permitió, primero, ser convocados. Nadie viene por obligación. No es una obligación de cumplimiento de venir porque es una exigencia de la cátedra. Se hizo una invitación pública. Treinta, treinta y cinco se inscribieron. Después se les preguntó… ¡Ey! ¿De qué temas hablarían ustedes? Pónganse en el lugar de oyente. Van en el colectivo, van en su auto, van caminando y escuchan Radio Valle Viejo. ¿Qué les gustaría escuchar cuando hablan de economía, cuando escuchan a los políticos hablar de economía? Y ustedes son los que están estudiando esto. Y allí hicieron una larga lista de temas. Lo hemos nucleado en ocho ejes temáticos. Y a partir de allí, yo quiero participar en este, yo voy a aportar en este. Y hay gente que quiere hacer entrevistas en la calle. Y hay algunos que quieren estar sentados aquí en el piso. Hay otros que quieren estar fuera dando su apoyo. Y todos en la semana estudiando ese tema. Entonces, es un movimiento y una dinámica distinta, nueva. Lo que se le llama, recién decía Brian, en términos técnicos, curricularización de la extensión. Esto lo sacamos de la academia. Todos los docentes tenemos que hacer docencia, capacitarnos, tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer extensión, devolver a la universidad, devolver a la sociedad lo que la sociedad invierte con recursos para sostener la universidad pública”.

Lascano, finalmente, valoró la importancia del alcance del medio difusor de esta idea radial y televisiva: “Creo que todo ciudadano en general tiene formada una opinión de muchos temas. Mario (Perna) tiene un un latiguillo que es bastante gráfico: En el pasillo es válida la opinión, en el pasillo de la facultad, dentro de las cuatro paredes, que ahora serían tres, dentro de las cuatro paredes del aula se hace ciencia, entonces tu opinión debería estar sustentada en alguna escuela económica o en algún pensamiento con un sustento teórico. Ahora, el el aula, se rompe una pared y aparece la televisión, ahora vamos a estar dentro de tres paredes y nos va a mirar el público, y no cualquier público. Seguramente tenemos una responsabilidad bastante interesante asociada a que no estamos en cualquier medio, es básicamente el medio más importante de la provincia, entonces seguramente vamos a a usufructuar de un público muy grande que sigue a Radio Valle Viejo, y este sábado nos va a encontrar a nosotros. La idea es también ser responsables de eso, nos prestaron un auto, devolverlo sin chocarlo”.