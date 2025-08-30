Hoy sábado habrá tormentas en Catamarca según el Servicio Meteorológico Nacional, y continuarían en parte del domingo

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy sábado 30 y el domingo 31 de agosto estarán caracterizados por la inestabilidad, la llegada de lluvias y un descenso en las temperaturas, poniendo fin a una semana que se mantuvo con tiempo agradable.

Sábado 30 de agosto: Tormentas

Para hoy se espera que la tan esperada tormenta de Santa Rosa impacte de lleno en la provincia. Este fenómeno, resultado del choque de vientos cálidos con frentes fríos, generará un ambiente inestable y propenso a las precipitaciones. El SMN pronostica un día con tormentas aisladas por la tarde noche.

En cuanto a las temperaturas, el sábado se prevé una máxima de alrededor de 22°C y una mínima de 14°C. El cielo se presentará parcialmente nublado.

Domingo 31 de agosto: Descenso de temperatura

Para mañana domingo, las condiciones climáticas continuarán siendo inestables, con la presencia de lluvias en las primeras horas de la jornada.

El descenso térmico se acentuará aún más, con una temperatura máxima que no superará los 12°C y una mínima que podría descender hasta los 10°C. Los vientos, que serán fuertes del sector, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.