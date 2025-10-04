Radio TV Valle Viejo
Hoy sábado, el Cine Teatro Catamarca comienza con su programación para octubre

El mes de octubre llega cargado de nuevas propuestas al Cine Teatro Catamarca, el emblemático coliseo de San Martín 555 en la ciudad capital. Teatro, música y espectáculos infantiles conforman una agenda diversa pensada para todos los públicos.

La programación comenzará hoy sábado 4 de octubre a las 21 horas con la obra “Muerde”, un unipersonal protagonizado por Luciano Cáceres. La pieza teatral presenta la historia de René, un joven que, tras ser abandonado en un taller de carpintería a los diez años, desarrolla una mirada inocente que le impide percibir la maldad del mundo. Un relato atravesado por el abandono, el amor, la sexualidad y una profunda conexión con los perros.

El jueves 9 de octubre a las 19 horas, el público infantil será protagonista con “Aprendamos explorando. Nuevo show del explorador”. Este espectáculo musical, con la actuación de Rodrigo Esmella en el rol del explorador y un gran elenco, llega en el marco de una exitosa gira nacional. Con un despliegue escénico imponente, musicales educativos y efectos especiales, la propuesta lúdica combina comicidad y aprendizaje, cautivando tanto a los niños como a toda la familia.

El sábado 11 de octubre a las 21 horas, el escenario se llenará de emoción con “Héroe: Cinema Lírico”, un espectáculo de lírico pop argentino que fusiona música en vivo, proyecciones en pantalla gigante y la potencia vocal del trío Héroe Lírico Pop. El repertorio recorrerá las bandas sonoras de películas icónicas de todos los tiempos, ofreciendo una experiencia innovadora y conmovedora para el público.

El sábado 18 de octubre a las 21.30 horas, el artista local Alberto Haron presentará su show “Libra”, un espectáculo renovado y pensado como un homenaje a las madres en su día. Con un mensaje cercano y emotivo, el artista invita al público a acompañarlo en este nuevo desafío, compartiendo música y emociones.

La programación cerrará el jueves 30 de octubre a las 18 horas con la esperada presentación de Canticuénticos, en el marco de su gira por el Noroeste. El grupo más destacado de la música infantil argentina interpretará las canciones de su más reciente disco “Para saber que te quiero” —ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Infantil— junto a clásicos como “La cumbia del monstruo de la laguna”, “Quiero para mí”, “El pulpo cocinero”, “Acá Tá” y “El mamboretá”, entre muchas otras. Una propuesta que combina ritmos argentinos y latinoamericanos, ideal para disfrutar en familia.

Las entradas para todos los espectáculos ya están a la venta en la boletería del Cine Teatro Catamarca (San Martín 555) y en la plataforma Norteticket.com 

