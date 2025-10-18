Hoy sábado, Colapinto seguirá con la Sprint en el GP de Estados Unidos en F1

La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Estados Unidos sigue hoy sábado con la Sprint, la cual dará inicio a las 14:30 (hora argentina). Luego, desde las 18:00, se realizará la clasificación para diagramar la grilla de salida del día domingo. La carrera principal comenzará a las 16:00 y contará con un total de 56 vueltas.

La Fórmula 1 afronta un fin de semana especial en el Circuito de las Américas (COTA) y el viernes cerró con la clasificación Shootout para definir la grilla de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. Franco Colapinto, que venía de superar a Pierre Gasly en la FP1, no logró superar el corte de la SQ1 y largará en la 17° ubicación. Su compañero francés de Alpine partirá en la 13° posición en Austin.

Colapinto tuvo que cumplir con el protocolo de hablar con el canal oficial de la Fórmula 1, ya que podría ser sancionado en caso de no hacerlo. “Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta. Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que, sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Mañana tendremos que encontrar la solución”, describió brevemente en diálogo con el canal oficial de la F1.