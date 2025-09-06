Hoy sábado, Colapinto apuesta a mejorar en la clasificación para el GP de Fórmula 1 en Monza

El argentino Franco Colapinto finalizó en el 20° lugar en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputada ayer viernes en el autódromo de Monza. La jornada no fue positiva para Alpine, que volvió a mostrarse en los últimos puestos de la grilla y dejó preocupación de cara al resto del fin de semana.

Lo que viene este sábado

El cronograma del Gran Premio de Italia continuará hoy sábado con la tercera práctica libre a partir de las 7.30 de la mañana (hora argentina). Más tarde, a las 11, se disputará la clasificación que ordenará la grilla de partida de la carrera principal. El domingo, desde las 10, se correrán las 53 vueltas al histórico trazado de Monza.

Para Colapinto, el desafío será capitalizar los kilómetros acumulados este viernes y tratar de encontrar un mejor balance en el auto que le permita acercarse a la zona media. La expectativa del equipo pasa por revertir una jornada difícil y dar un salto en rendimiento para evitar quedar comprometidos desde la salida en la carrera del domingo.