Hoy sábado Catamarca Rugby Club juega semifinales en M16 y las Mamis Hockey disputarán un partido histórico en su sede de Parque América

🔶 Rugby Juvenil

Hoy sábado 20 a las 12:30 horas, la M16 de Catamarca Rugby (bloque Negro) disputará la semifinal del torneo frente a Social Rugby Club, en la cancha 1 Diego “el Alemán” Nogués. Será un duelo decisivo para los jóvenes mirasoles que buscarán meterse en la gran final.

🔶 Mamis Hockey

El mismo sábado a las 16:00 horas, las Mamis Hockey del CRC tendrán una cita histórica: por primera vez jugarán un partido oficial de local en la nueva cancha de césped sintético propia. En el marco del Torneo Máster, recibirán a Movimiento Evita, en un encuentro que promete marcar un antes y un después para la disciplina.

🔶Infaltiles y Rugby inclusivo

Además, las divisiones infantiles y pre juveniles de ambas disciplinas (Hockey y Rugby) continuarán con sus entrenamientos habituales, fortaleciendo la formación y el desarrollo de los más pequeños.

El Rugby inclusivo entrenará normalmente en el horario de 10.30 a 12 hs.

El Mirasol invita a toda la familia del club y a la comunidad a acompañar a sus equipos en estos compromisos trascendentales, apoyando con la pasión que siempre caracteriza al Catamarca Rugby Club.