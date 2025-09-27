Hoy sábado Boca visita a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia este sábado desde las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y el árbitro designado es Jorge Baliño.

El Xeneize llega con la necesidad de recuperar la racha positiva luego de tres triunfos consecutivos (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi) que se vieron interrumpidos por los empates ante Rosario Central y Central Córdoba. Actualmente, Boca se ubica cuarto en la Zona A con 14 puntos en nueve partidos y se mantiene en la segunda posición de la tabla anual, igualado con Rosario Central, que tiene un partido menos, en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Por otra parte, Carlos Palacios sufrió una distensión en el músculo pectíneo izquierdo y no podrá estar en el duelo, por lo que su reemplazo saldrá entre Alan Velasco y Williams Alarcón, con el ex Dallas como favorito. Según detalló el cuerpo técnico, “el equipo mostró un rendimiento satisfactorio frente a Central Córdoba, y la idea es mantener la estructura inicial con los ajustes necesarios por lesiones”.

Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, no atraviesa su mejor momento: acumula dos derrotas consecutivas, ante Estudiantes y Platense. El Halcón ocupa el octavo puesto de la Zona A con 12 puntos, siendo por ahora el último clasificado a los octavos de final. En la tabla anual, está a ocho unidades de Huracán, el equipo que marca actualmente el corte para ingresar a la próxima Copa Sudamericana.