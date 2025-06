Hoy sábado 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre

Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de aumentar la concienciación sobre la importancia de la donación de sangre y agradecer a los donantes por su contribución voluntaria y altruista. La elección de la fecha no es casualidad, ya que busca honrar el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió el sistema de grupos sanguíneos, un hallazgo fundamental para las transfusiones.

En tal sentido, vale mencionar que en el Perú existe todavía una importante brecha en cuanto a la donación de sangre, ya que nos encontramos como una de las naciones con la tasa más baja de donación.

Por eso, este día resulta más que oportuno para recordar algunos aspectos importantes sobre este acto que puede salvar más de una vida.

Según explica la página oficial del Gobierno Peruano, todas las personas que quieran donar sangre de manera voluntaria pueden hacerlo acercándose a los centros de hemoterapia y bancos de sangre autorizados del Ministerio de Salud, EsSalud, Hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales, y a clínicas privadas. El proceso se explica a continuación.

Lo primero que debes hacer es informar tus datos en admisión, donde te brindarán un código que te identificará en todo el proceso.

Registra tus datos personales y otros en la hoja de selección que te brindarán.

Posterior a esto, te realizarán un examen de hemoglobina para verificar si cuentas con un nivel dentro de los parámetros normales. En caso de que estés por debajo o por encima del rango normal se te recomendará buscar atención médica. Vale resaltar que las personas con anemia no pueden donar.

Luego, se verificarán tus signos vitales: latidos del corazón, presión arterial, peso y temperatura.

Deberás responder a una entrevista privada con el fin de evaluar si la donación puede traerte riesgos o al receptor. Aquí es esencial que respondas correcta y honestamente.

Si eres un postulante apto, antes de realizar la donación, debes responder de manera confidencial a la autoexclusión.

Se realizará la limpieza del lugar donde se te punzará, y luego se recogerá alrededor de 450 mililitros de sangre y una muestra para la realización de exámenes obligatorios.

Después de la donación deberás reposar alrededor de diez minutos.

A la muestra de la sangre donada se le realizarán las pruebas de tamizaje para la hepatitis B y C, el VIH, HTLV I y II, enfermedad de Chagas y la sífilis.

Las bolsas de sangre donadas pasarán por un proceso de fraccionamiento en el que se separan los hemocomponentes: paquete globular, plasma, plaquetas y, en algunos casos, crioprecipitado. Todo es almacenado en cadena de frío en cuarentena, y no se usará hasta obtener los resultados del tamizaje.

Mitos y verdades sobre la donación

Hoy en día todavía hay muchos prejuicios y medias verdades con respecto a la donación. Cada uno de ellos le resta posibilidades a una persona que en el futuro puede necesitar una transfusión. Estos son algunos de los más comunes.

No puedo donar sangre si tengo perforaciones o tatuajes: Esta información es un mito, ya que las personas pueden convertirse en donantes un año después de realizarse estos procedimientos. Además, la sangre pasará por un estudio para detectar cualquier condición.

Si estoy menstruando no puedo donar: Esto también es falso, ya que, si tu estado de salud es óptimo, la menstruación no es impedimento.

Donar sangre duele: Se trata de otro mito común, ya que el proceso es rápido y no genera dolor.

Me hará sentir debilidad o me producirá anemia: Muchas personas tienen esta creencia, sin embargo, se sabe que el organismo repone la sangre donada y apenas el día siguiente esta volverá a su volumen normal en el cuerpo. Solo se recomienda consumir líquidos luego de la donación.

Si dono, puedo contraer VIH o alguna enfermedad: Nuevamente esto es un mito, la realidad es que la aguja que se usa para el proceso es estéril y descartable, por lo que no hay riesgo.

Tomo anticonceptivos, no puedo donar: Afortunadamente, esto no es impedimento para la donación.

No puedo donar porque no he ayunado: Esto también es falso ya que no es necesario ayunar para donar sangre, sin embargo, se recomienda que los donantes beban alrededor de 450 a 500 mililitros de agua al llegar al sitio de colecta.