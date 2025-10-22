Hoy Racing visita a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores

Racing Club afrontará este miércoles un duro desafío cuando visite a Flamengo en el Estadio Maracaná, desde las 21:30, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia buscará sacar un buen resultado en Brasil ante uno de los rivales más poderosos del continente, con la mira puesta en definir la serie en Avellaneda.

El equipo de Gustavo Costas llega en alza tras eliminar a Vélez en cuartos de final con un global de 2-0, gracias a los goles de Adrián Martínez y Santiago Solari en ambos encuentros. Antes, superó a Peñarol en octavos (0-1 en Montevideo y 3-1 en El Cilindro) y se había quedado con el primer puesto del Grupo E con 13 puntos.

En el torneo local, Racing también atraviesa un buen momento: viene de ganarle 1-0 a Aldosivi y suma 18 unidades, que lo ubican sexto en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a playoffs.

Del otro lado estará un Flamengo siempre temible, que viene de sufrir ante Estudiantes en los cuartos de final: clasificó tras empatar 3-3 en el global y ganar 4-2 en los penales. En octavos había despachado a Internacional con un sólido 3-0. El conjunto carioca terminó segundo en el Grupo C, con 11 puntos.

El fin de semana, el Fla llega con confianza tras vencer 3-2 a Palmeiras en un duelo clave por el Brasileirao, resultado que lo dejó como líder junto al Verdao con 61 puntos.

La serie promete alta intensidad y una prueba de carácter para Racing, que buscará sorprender en el Maracaná y dar un paso firme rumbo a la gran final continental.

La posible formación de Racing

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; Maravilla Martínez.