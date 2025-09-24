Hoy miércoles River va en busca de un milagro ante Palmeiras por el pase a semifinales de la Copa Libertadores

River Plate afrontará este miércoles su revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras en el Allianz Parque, desde las 21.30, luego de caer 2-1 en la ida en el Monumental. El equipo argentino necesita revertir la serie para avanzar a semifinales y enfrentará al ganador del duelo entre Liga de Quito y San Pablo. El árbitro del encuentro será Andrés Matonte de Uruguay y la transmisión estará a cargo de FOX Sports, Telefe y Disney+.

En la ida, disputada la semana pasada, Palmeiras se impuso 2-1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que el descuento de Lucas Martínez Quarta le dio vida a River. Marcelo Gallardo analiza modificar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores, presentando un 4-5-1 para reforzar el mediocampo.

Buenas noticias llegaron desde el plantel del Millonario: Lautaro Rivero superó una sobrecarga en el gemelo tras el partido ante Atlético Tucumán y apunta a ser titular si llega en condiciones. Compartiría zaga con Lucas Martínez Quarta, desplazando a Paulo Díaz. Además, regresa Giuliano Galoppo, que cumplió su suspensión, y se perfila para acompañar en el centro del campo a Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero. En la delantera, Facundo Colidio podría acompañar a Maximiliano Salas, aunque corre con menos chances.

Por su parte, Palmeiras mantendría la mayoría del equipo que jugó la ida. Tras un descanso ante Fortaleza, Abel Ferreira definirá su once titular, con atención especial en Khellven, que sufrió un fuerte traumatismo en uno de sus pies en el primer encuentro. Si no puede jugar, el reemplazo sería Agustín Giay, ex-San Lorenzo.

Probable formación de Palmeiras vs. River:

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Probable formación de River vs. Palmeiras:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El partido representa una prueba clave para River, que buscará mantener viva la ilusión de llegar a semifinales, mientras Palmeiras intentará consolidar su ventaja y acceder a la siguiente fase del torneo continental.

Los datos de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores