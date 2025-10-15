Hoy miércoles, la Selección Argentina se mide ante Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se medirá este miércoles ante Colombia por un lugar en la gran final del Mundial de Chile. El encuentro se disputará desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, y será transmitido por D Sports y Telefé.

El equipo dirigido por Diego Placente viene de eliminar a México en cuartos de final con un contundente 2-0 gracias a los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, y buscará meterse en la final después de 18 años. Anteriormente, Argentina goleó 4-0 a Nigeria en octavos y se impuso en la fase de grupos frente a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), llegando a la semifinal con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

El goleador del conjunto albiceleste es Alejo Sarco, con cuatro tantos en lo que va del torneo. Sarco aún puede convertirse en el máximo anotador del Mundial, ya que Benjamín Cremaschi, de Estados Unidos, suma cinco goles pero su selección quedó eliminada en cuartos.

Placente confirmó que tendrá dos bajas sensibles para este partido: “Maher Carrizo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla”, explicó. Sus posibles reemplazantes son Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

Por su parte, Colombia finalizó primera en el Grupo F con cinco puntos, tras vencer a Arabia Saudita (1-0), empatar ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En octavos superó 3-1 a Sudáfrica y en cuartos derrotó 3-2 a España, con un hat-trick de Neyser Villareal, quien junto a Cremaschi es uno de los máximos goleadores del torneo. Villareal no podrá enfrentar a Argentina debido a la acumulación de tarjetas amarillas, al igual que Carrizo.

Probable formación de Argentina vs. Colombia:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Posible formación de Colombia vs. Argentina:

Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Datos del partido