Hoy miércoles la CONADU continúa con el paro de 48 horas

Comenzó ayer martes el paro nacional de 48 horas de la docencia de las Universidades Nacionales convocado por CONADU Histórica en rechazo a la falta de respuestas del gobierno al reclamo salarial y a la dilación de la negociación paritaria 2019.

Según un primer relevamiento, la adhesión a la protesta superaba el 70% en las distintas facultades de las Universidades de todo el país, mientras que en los preuniversitarios se ubicaba entre el 95 y el 100%. La CONADU indicó que “de esta manera, se estaba haciendo sentir el gran descontento reinante entre las y los docentes ante el grave atraso salarial en un contexto de alta inflación, tarifazos y aumento de precios de la canasta básica”.