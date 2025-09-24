Hoy miércoles en Catamarca: una mirada sobre la arquitectura contemporánea

El ciclo Miércoles Modernos continúa su recorrido de encuentros con una nueva disertación que invita a reflexionar sobre la arquitectura como diálogo entre paisaje, ciudad y habitar.

En esta ocasión, el arquitecto Carlos Emiliano Molina Franco (UNLAR) compartirá su charla titulada “Del territorio al detalle”, en la que expondrá experiencias de su trayectoria profesional: desde su paso por Chile hasta su participación en el equipo que proyectó el Parque de las Juventudes en la ciudad de La Rioja, sumando también las estrategias de diseño empleadas en una de sus viviendas.

La actividad se concretará hoy miércoles 24 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Provincial Dr Julio Herrera y forma parte del ciclo Miércoles Modernos, declarado de interés académico por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Además, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Gestión Cultural de la Provincia de Catamarca y del proyecto comunicacional “El lápiz 2B”.

Catamarca Moderna es un espacio de debate colectivo creado para difundir ideas y obras de la arquitectura moderna, coordinado por los arquitectos Basilio Bomczuk y Laura Maubecin.