Hoy miércoles en Catamarca inauguran el primer Mercado Cooperativo Productivo

Para impulsar un nuevo eje de desarrollo productivo en nuestra Provincia, este miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas se llevará a cabo la inauguración del primer Mercado Cooperativo Productivo ubicado en la Ruta provincial N°4 Km 5, en el Calvario.

El espacio para fortalecer la producción y el trabajo cooperativo catamarqueño es impulsado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual y permitirá a productores, cooperativistas y emprendedores comercializar productos físicos y virtuales, así como acceder a capacitaciones acompañadas por el Estado provincial.

Cabe destacar, que esta iniciativa de la Cooperativa Moliendas del Ambato, apoyada y financiada por el Gobierno de la provincia, lleva más de dos años de planificación y colaboración entre cooperativas, instituciones y áreas del Estado provincial. Los interesados en el espacio pueden comunicarse con la Cooperativa Moliendas del Ambato, y deben contar con productos habilitados según las normas vigentes y contactarse previamente para coordinar su incorporación.