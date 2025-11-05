Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy miércoles en Catamarca, el Móvil de Documentación Rápida de Registro Civil estará en la Escuela de Cadetes

El Registro Civil de Catamarca continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida, acercando los trámites del Estado a los vecinos de toda la Ciudad y facilitando el acceso a la actualización y obtención de documentos esenciales.

Durante la primera semana de noviembre, el Móvil estará presente en los siguientes puntos:

Miércoles 5 de noviembre, de 9 a 13 horas, en la Escuela de Cadetes (Av. Acosta Villafañez 1550).

Jueves 6 de noviembre, de 17 a 20 horas, en la plaza Crisanto Gómez, junto al Mercado Itinerante y al programa Municipio en tu Barrio.

Viernes 7 de noviembre, de 16 a 19 horas, en el Barrio Romis Raiden, también en el marco de Municipio en tu Barrio.

Trámites disponibles y tarifas vigentes

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar distintos trámites de documentación conforme a las tarifas vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER):

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Estas acciones se enmarcan en la decisión de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de grandes traslados.

Los operativos forman parte de una política pública sostenida que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4