Hoy miércoles, Colapinto tendrá una agenda cargada de compromisos en México: ¿Se define su continuidad en la F1?

El piloto argentino Franco Colapinto participará este miércoles de una serie de actividades oficiales con el equipo Alpine en la previa al Gran Premio de México, en momentos en que crece la expectativa por el anuncio de un eventual contrato que lo mantenga en el equipo francés durante la próxima temporada.

El futuro del pilarense en la máxima categoría del automovilismo podría definirse antes del Gran Premio de México, que se correrá el próximo fin de semana, luego de la polémica que se generó en el circuito de Austin con el sobrepaso de Colapinto a Gasly, en contradicción con las órdenes del equipo.

Según trascendió, el argentino recibiría un anuncio clave de Alpine de cara a la temporada 2026, lo que mantiene en vilo a los fanáticos nacionales.

Este miércoles, Colapinto tendrá una agenda cargada de compromisos. A las 19:00 (hora argentina) participará de una conferencia de prensa con la escudería francesa, y más tarde, a las 22:00, dirá presente en un evento organizado por Mercado Libre, su principal sponsor.

De acuerdo con información de Agencia Noticias Argentinas, habría un anuncio importante de la F1 durante la jornada, lo que alimenta la expectativa por la posible renovación del contrato del nacido en Pilar.

El buen desempeño del joven de 22 años en las últimas carreras obligó al líder del equipo, Flavio Briatore, a analizar si mantiene al argentino para la próxima campaña.

Aunque todavía no sumó puntos, Colapinto iguala el mano a mano con Pierre Gasly (6 a 6) en las primeras 12 fechas del calendario. Y en los últimos seis circuitos, el argentino se impuso en cuatro, superando a un compañero con 136 carreras de experiencia en la F1 (63 con Alpine), mientras que el pilarense apenas lleva 20, de las cuales 11 fueron con el equipo francés.

El detalle oculto que podría anticipar la renovación de Colapinto con Alpine para 2026

La última publicidad de Mercado Libre despertó sospechas entre los fanáticos. En la imagen, el tiempo mostrado de Colapinto es de 1:22:10, cifra que podría no ser casual: este miércoles 22/10, el piloto y la empresa argentina compartirán un evento, lo que muchos interpretan como un guiño al posible anuncio de su continuidad en Alpine.

Además, las iniciales de los nombres que aparecen en la gráfica (Franco, Iván, Rubén, Matías y Agustín) forman la palabra “FIRMA”, un detalle que alimentó aún más las teorías de los seguidores en redes sociales.

Mientras tanto, Colapinto se enfoca en lo deportivo. El argentino buscará reafirmar su buen momento en el Gran Premio de México, que se correrá el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si logra terminar por delante de Gasly, el argentino pasará a liderar el head to head interno del equipo y reforzará su candidatura para seguir siendo parte de la máxima categoría del automovilismo mundial.