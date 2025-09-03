Hoy miércoles, Catamarca con Vos llega a Chumbicha

El programa provincial “Catamarca con vos” estará este miércoles 3 de septiembre a la localidad de Chumbicha, en Plaza 25 de mayo de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.
De esta manera, el Gobierno de Catamarca a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, permite acercar información, la realización de trámites, talleres y hasta una demostración de Canes, a los ciudadanos de cada rincón de la provincia sin moverse de su localidad.
En la oportunidad los organismos del Estado que estarán presentes son:
- Registro Civil
- Mujeres, Género y Diversidad
- Cooperativas y Mutuales
- Políticas Juveniles
- Justicia
- Taller “Mi voto cuenta”
- Empadronamiento tarifa de interés social
- AGAP
- Ministerio de Hacienda y Obras Públicas
- Personería Jurídica
- IPV
- Recursos Humanos (Ministerio de Trabajo)
- Defensa del Consumidor
- Energía de Catamarca SAPEM
- Secretaría de Ambiente
- Peluquería gratuita
- Ministerio de Salud
- Ministerio Desarrollo Social