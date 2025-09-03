Radio TV Valle Viejo
Hoy miércoles, Catamarca con Vos llega a Chumbicha

El programa provincial “Catamarca con vos” estará este miércoles 3 de septiembre a la localidad de Chumbicha, en Plaza 25 de mayo de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

De esta manera, el Gobierno de Catamarca a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, permite acercar información, la realización de trámites, talleres y hasta una demostración de Canes, a los ciudadanos de cada rincón de la provincia sin moverse de su localidad.

En la oportunidad los organismos del Estado que estarán presentes son:

  • Registro Civil
  • Mujeres, Género y Diversidad
  • Cooperativas y Mutuales
  • Políticas Juveniles
  • Justicia
  • ⁠Taller “Mi voto cuenta”
  • Empadronamiento tarifa de interés social
  • AGAP
  • Ministerio de Hacienda y Obras Públicas
  • Personería Jurídica
  • IPV
  • Recursos Humanos (Ministerio de Trabajo)
  • Defensa del Consumidor
  • Energía de Catamarca SAPEM
  • ⁠Secretaría de Ambiente
  • Peluquería gratuita
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio Desarrollo Social
