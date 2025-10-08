Radio TV Valle Viejo
Hoy miércoles Argentina se mide ante Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección argentina Sub 20 se enfrentará este miércoles con Nigeria, por un lugar en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile.

Este encuentro es de vital importancia para los dirigidos por Diego Placente, que quieren cortar con la sequía de 14 años sin meterse entre los ocho mejores de un Mundial Sub 20.

La última vez que esto ocurrió fue en la edición de 2011, que se disputó en Colombia. En aquella ocasión, los dirigidos por Wálter Perazzo superaron la fase de grupos en la primera posición, producto de los triunfos 1-0 sobre México y 3-0 ante Corea del Norte, mientras que en su presentación restante igualaron sin goles con Inglaterra.

En los octavos de final se impusieron por 2-1 sobre Egipto, en un partido en el que Erik Lamela anotó los dos tantos albicelestes de penal, mientras que un joven Mohamed Salah descontó también desde los 12 pasos.

La ilusión argentina llegó hasta los cuartos de final, ya que en dicha instancia fueron eliminados en los penales por Portugal luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Aquella selección portuguesa llegaría hasta la final, donde sería derrotada 3-2 por Brasil con una actuación histórica de Oscar, quien se despachó con un hat-trick.

Los octavos de final se presentan como un verdadero desafío, ya que luego de aquella edición de 2011, la Selección argentina disputó dicha fase en 2019 y 2023, cayendo frente a Mali (5-4 en penales) y Nigeria (2-0), respectivamente.

En los octavos de final la Selección argentina no la tendrá nada fácil, aunque hizo una muy buena fase de grupos que ilusiona a todos con dar pelea en este Mundial Sub 20.

