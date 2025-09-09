Hoy martes y sin Messi, con un once alternativo, la Selección Argentina se enfrenta a Ecuador en el último partido de Eliminatorias

Radio TV Valle Viejo
La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, enfrentando a Ecuador desde las 20 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado y líder con 38 puntos, jugará sin Lionel Messi, quien regresó a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami.

“Hablé con Leo. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien”, explicó el capitán sobre su ausencia.

Cómo llega Argentina

La Albiceleste, que en su última presentación derrotó 2-0 a Venezuela en Buenos Aires, afrontará este cierre con varias modificaciones. En defensa, Cuti Romero está suspendido y su lugar será ocupado por Leonardo Balerdi, quien acompañará a Nicolás Otamendi. En los laterales, Nicolás Tagliafico se mantendrá y Gonzalo Montiel podría ingresar por Nahuel Molina.

En el mediocampo, se espera el regreso de Alexis Mac Allister junto con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, mientras que adelante Lautaro Martínez volvería al once inicial. Sin Messi ni Franco Mastantuono, el juvenil Nicolás Paz aparece como alternativa en la ofensiva, donde también compiten por un lugar Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Ecuador, con chances directas

Por su parte, la selección dirigida por Sebastián Beccacece suma 26 puntos, marcha cuarta y ya tiene asegurado su lugar en el Mundial junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Venezuela (18) y Bolivia (17) se disputan el repechaje.

La Tri viene de empatar sin goles con Paraguay y recuperará a Alan Franco tras cumplir su suspensión, además de contar con un Moisés Caicedo ya recuperado. En defensa estarán Willian Pacho y Piero Hincapié, con Pervis Estupiñán como lateral fijo. La duda pasa por la banda derecha: Joel Ordoñez o Ángelo Preciado.

En ataque, Beccacece analiza variantes: Nilson Angulo o John Yeboah por los costados para acompañar a Gonzalo Plata, mientras que en el frente ofensivo estarán los referentes Enner Valencia y Kevin Rodríguez.

El historial

Argentina mantiene una racha de ocho partidos invicta ante Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Desde entonces, hubo dos empates y seis victorias albicelestes, incluido el recordado 3-1 con hat-trick de Messi en Quito que aseguró la clasificación al Mundial 2018, además de los triunfos en cuartos de final de las Copas América 2021 y 2024.

En total, ambos seleccionados se enfrentaron 41 veces, con 24 triunfos argentinos, 12 empates y 5 victorias ecuatorianas.

