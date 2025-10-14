Hoy martes Milei será recibido por Trump para sellar la alianza con Estados Unidos

El presidente Javier Milei será recibido este martes por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión que busca consolidar la alianza política y económica entre ambos gobiernos. El encuentro tendrá lugar en el Despacho Oval, donde ambos mandatarios compartirán la primera foto oficial después del apoyo anunciado por el Tesoro de los Estados Unidos.

La visita de Milei a Washington se produce pocos días después de que la administración Trump interviniera directamente en la economía argentina, al autorizar la compra de pesos locales y formalizar un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina.

“Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”, se entusiasmó Milei en la previa del viaje a Washington. Mañana se formalizaría entonces el ya anunciado swap, la manera en la que Estados Unidos seguirá respaldando la cotización del dólar, y los inversores esperan atentos por la garantía que podría brindar el gobierno republicano para garantizar el pago de bonos, que podrían impactar en una baja del riesgo país.

Además, estarán atentos a si Estados Unidos realiza una rebaja de los aranceles del 10 por ciento que dispuso para Latinoamérica. En el Gobierno crece el optimismo por la llegada de inversiones extranjeras en sectores clave como el litio, el cobre, el uranio, las tierras raras y la energía.

Como viene mostrando la administración de Trump reforzará la idea de que el Gobierno argentino genere consenso con los gobernadores aliados para llevar adelante las reformas necesarias en la economía.