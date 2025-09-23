Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy martes, Milei inicia su agenda en Estados Unidos: reuniones con Trump y Georgieva

El presidente Javier Milei se reunirá hoy en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, en medio del respaldo que el líder republicano hizo hoy a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina.

El mandatario tenía previsto arribar a la ciudad estadounidense en plena madrugada de este martes tras haber modificado su partida desde Buenos Aires, que iba a realizarse el domingo por la noche y finalmente se pospuso hasta hoy a las 19.

A las 10:45, Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Se espera que durante el encuentro, el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, algo que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano. 

Sucede en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas que existen en el mercado acerca de si el país cuenta con los dólares para poder afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

En el marco de esas dificultades económicas, el gobierno republicano de Trump se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideología con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica. 

Tras la reunión con Trump, Milei mantendrá el encuentro con Georgieva, luego de que el FMI también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener ayer lunes en medio del plan de vuelo original previsto para el domingo. También participarán el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

En su última actividad del día, Milei ,a las 20, participará de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

Mañana miércoles a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

  • Préstamos personales de $15.000.000: requisitos y tasas de interés

    Préstamos personales de $15.000.000: requisitos y tasas de interés

    Los préstamos personales de $15.000.000 se han convertido en una opción atractiva para aquellos que buscan liquidez en el corto plazo para afrontar gastos imprevistos, consolidar deudas o financiar proyectos personales. Tres de los bancos más importantes del país, el Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Patagonia, ofrecen este tipo de crédito con condiciones específicas que incluyen requisitos…

  • Imputan a patovica que casi mató a golpes a un joven en un boliche

    Imputan a patovica que casi mató a golpes a un joven en un boliche

    La investigación señala que el joven recibió golpes y patadas que le provocaron hemorragias; el acusado permanece libre a la espera del avance de la causa. Un hombre que trabajaba como personal de seguridad en el Club Holy de Posadas, Misiones, fue imputado ayer lunes 22 de septiembre por lesiones, luego de la denuncia de…

  • Catamarca: el diputado Ledesma aseguró que Fuerza Patria va a “meter” tres diputados nacionales en octubre

    Catamarca: el diputado Ledesma aseguró que Fuerza Patria va a “meter” tres diputados nacionales en octubre

    El diputado provincial Juan Carlos Ledesma se mostró confiado en que el peronismo catamarqueño tendrá una de sus mejores elecciones en la historia reciente y anticipó que Fuerza Patria está en condiciones de ingresar tres diputados nacionales en los próximos comicios. “Mire, desde que estamos en el 2011 en el gobierno, creo que esta va…

  • Hoy martes, Milei inicia su agenda en Estados Unidos: reuniones con Trump y Georgieva

    Hoy martes, Milei inicia su agenda en Estados Unidos: reuniones con Trump y Georgieva

    El presidente Javier Milei se reunirá hoy en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, en medio del respaldo que el líder republicano hizo hoy a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina. El mandatario tenía previsto arribar a la ciudad estadounidense en plena madrugada de este martes tras haber…

  • Quiénes cobran hoy martes 23 de septiembre, según ANSES

    Quiénes cobran hoy martes 23 de septiembre, según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo. Ambos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo. Jubilaciones y pensiones que superan…

  • David Duchovny: pasó de actor en Los Expedientes Secretos X a conductor de “Expedientes desclasificados”

    David Duchovny: pasó de actor en Los Expedientes Secretos X a conductor de “Expedientes desclasificados”

    David Duchovny, a lo largo de su carrera, nunca le tuvo miedo a la experimentación. Si bien es reconocido mundialmente por su participación en la serie de ciencia ficción Los expedientes secretos X, su trayectoria va mucho más allá de ese proyecto icónico de los ’90. En más de tres décadas de carrera coqueteó con la comedia, el…

Anuncio
Anuncio
Anuncio