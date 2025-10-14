Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Hoy martes los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro y habrá una fuerte adhesión en todo el país

Tras el inicio de una semana de lucha, este martes 14 de octubre los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa realizarán un paro de 24 horas en todo el país y se espera una importante adhesión en todas las provincias. La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con el respaldo del Frente de Unidad Docente Bonaerense—integrado por los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, y UDOCBA. De esta manera, el respaldo de las agrupaciones de la provincia le dio músculo a la medida que marcó un endurecimiento de la postura ante las negociaciones con el Gobierno.

En ese marco, desde CTERA, con la conducción de Sonia Alesso, anunciaron que los reclamos tienen por objetivo una ley de Financiamiento Educativo y la convocatoria urgente de la Paritaria Docente. Además, piden que haya un aumento del presupuesto educativo como del que va destinado a infraestructura, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la defensa de los derechos previsionales y las jubilaciones docentes. Estas acciones buscan, según los organizadores, “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le está haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional y al presidente Milei”.

Al reclamo de CTERA, se sumó en las últimas horas la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) que se unirá a la medida y llevarán a cabo una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana de este miércoles. Los universitarios comparten los reclamos y piden mayor presupuesto para el área de Ciencia y Tecnología.

  • Catamarca entre las tres provincias con más empleo público, después de Santa Cruz y La Rioja

    Catamarca entre las tres provincias con más empleo público, después de Santa Cruz y La Rioja

    El empleo público atraviesa todo el país en los tres niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Según el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en 2024 había 3,8 millones de puestos en el sector público, lo que equivale al 17% del empleo total.  Las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que el empleo…

  • Catamarca otra vez bajo alerta amarilla por fuertes vientos

    Catamarca otra vez bajo alerta amarilla por fuertes vientos

    El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta amarilla por viento para sectores de la provincia, que afectan a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. Los vientos tendrán velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

  • Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

    Suben las tasas de plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

    En un contexto de constantes ajustes en el mercado financiero, las principales entidades bancarias de Argentina anunciaron aumentos en las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos. Estos cambios impactaron tanto a los bancos de capital nacional como a las firmas de capital extranjero y entidades regionales. De acuerdo con el…

  • Hoy martes la Selección Argentina se enfrenta a Puerto Rico por un amistoso

    Hoy martes la Selección Argentina se enfrenta a Puerto Rico por un amistoso

    La Selección Argentina disputará este martes un amistoso internacional ante Puerto Rico, en el marco de su gira por Estados Unidos, luego del triunfo por 1-0 ante Venezuela. El partido se jugará desde las 21.00 en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami, y marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos. El duelo estaba programado…

  • Hoy martes los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro y habrá una fuerte adhesión en todo el país

    Hoy martes los sindicatos docentes realizarán un nuevo paro y habrá una fuerte adhesión en todo el país

    Tras el inicio de una semana de lucha, este martes 14 de octubre los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa realizarán un paro de 24 horas en todo el país y se espera una importante adhesión en todas las provincias. La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina…

  • Quiénes cobran hoy martes 14 de octubre, según ANSES

    Quiénes cobran hoy martes 14 de octubre, según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que hoy martes continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo. Titulares de jubilaciones…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3