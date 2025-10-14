Hoy martes la Selección Argentina se enfrenta a Puerto Rico por un amistoso

La Selección Argentina disputará este martes un amistoso internacional ante Puerto Rico, en el marco de su gira por Estados Unidos, luego del triunfo por 1-0 ante Venezuela. El partido se jugará desde las 21.00 en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami, y marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

El duelo estaba programado inicialmente para Chicago, pero la sede se trasladó a Miami. Si bien la presencia de Lionel Messi es aún una incógnita, el astro se reincorporó a los entrenamientos tras presenciar desde la tribuna el encuentro contra la Vinotinto y anotó un doblete con el Inter Miami.

“Scaloni empezará a definir la formación titular para el duelo frente a los boricuas y no descarta una rotación importante”, indicaron desde el cuerpo técnico. El DT busca probar futbolistas nuevos, como Lautaro Rivero, defensor de River, y José Manuel López, delantero de Palmeiras, quienes podrían sumar minutos en este encuentro.

Cómo llegan ambos equipos

Argentina viene de imponerse por la mínima ante Venezuela, con un emotivo gol de Giovani Lo Celso dedicado a Miguel Ángel Russo. En el combinado nacional no estarán Franco Mastantuono ni Enzo Fernández, desafectados por lesión, mientras que Lionel Messi podría tener minutos en el partido.

Puerto Rico, en tanto, ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial tras quedar fuera en la fase previa de las Eliminatorias Concacaf frente a Surinam y El Salvador en junio. La selección boricua ocupa el puesto 155 del ranking FIFA, por debajo de equipos como Fiji y Yemen, y confía en su joven estrella Jeremy de León, de 21 años, actualmente cedido en el Hércules de la tercera división española, cuyo pase pertenece al Real Madrid.

Formaciones probables

Argentina (DT: Lionel Scaloni): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi.

Puerto Rico (DT: Charlie Trout): Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría.

Datos del partido