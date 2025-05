Hoy martes Jujuy volverá a marchar contra los femicidios: hubo dos en 8 días

El grupo “Padres y Madres del Dolor” movilizará este martes ante los recientes crímenes de Angelina González en Pampa Blanca y Paola Vargas en las 47 Hectáreas de Alto Comedero. Durante la jornada del domingo, la comunidad jujeña quedó conmovida ante un horroroso hecho ocurrido en Alto Comedero. Una mujer fue asesinada por su ex pareja en las 47 Hectáreas, el femicida luego se suicidó.

Lo más grave de todo es que se trata del segundo asesinato por violencia de género ocurrido en ocho días. Hace solo una semana la adolescente de solo 15 años Angelina González fue estrangulada por un hombre de 25 años en Pampa Blanca.

En este contexto de alarma y críticas a las políticas de género en la provincia, el grupo “Padres y Madres del Dolor” decidió movilizar este martes 13 de mayo frente a Casa de Gobierno.

Su principal referente, Mónica Cunchila, comentó lo que será la marcha además de reiterar la necesidad de articular las instituciones para una real prevención.

Nueva marcha ante dos femicidios

“Tenemos una marcha frente a la Casa de Gobierno, como lo venimos realizando ya hace más de cuatro años y medio, por todos los femicidios que se iban dando en la provincia. Ahora tenemos que lamentar dos femicidios en ocho días. Una nena de 15 años, Angelina González, y ahora Paola Vargas. Una mamá, estudiante, una chica que quería tener un futuro, estudiaba para poder darle lo mejor a sus hijos, una mamá que no va a estar nunca más. Una familia quebrada, dos familias quebradas este año, más allá de todos los otros femicidios que vienen pasando pero se suman más víctimas al grupo de padres del dolor. Es lamentable saber que un nene de 7 años no va a ver nunca más a su mamá saber de qué la mamá de Angelina también nunca va a escuchar feliz cumpleaños mamá o feliz día de las madres, es un dolor que no se lo deseamos a nadie nosotros como papás sabemos lo que están pasando ellas”.

Críticas repetidas al sistema

“Siempre decimos que esta es una cadena, que si se corta en algún lado el eslabón, pasan estas cosas. Muchos organismos se tienen que sentar, reflexionar, pensar qué vamos a hacer. También influye mucho la situación económica que nos lleva a esto, a discusiones, a peleas, si terminan en esto, más allá de eso vienen otras cuestiones. Pero me parece que es hora de decir basta, siéntense, trabajen, porque no queremos más familias destrozadas, no queremos una mujer menos en la provincia. Tenemos que lamentar dos femicidios en ocho días. Es terrible lo que está pasando en la provincia. Desgraciadamente Jujuy tiene el más alto índice de femicidios en todo el país, siendo una provincia tan chica. Y no sucede y repito de nuevo solamente acá en Capital, en todas las localidades de la provincia se fueron dando femicidios en estos cuatro años y medio”.