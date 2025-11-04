Radio TV Valle Viejo
Hoy martes, Javier Milei recibe en Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza

Una semana después de las elecciones, el presidente Javier Milei convocó a los diputados que ganaron una banca por La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para comenzar a trabajar junto a ellos las reformas que piensa impulsar en el Congreso el año que viene. Fuentes del Poder Ejecutivo, el encuentro se realizará a partir de las 13:00 en uno de los salones de Balcarce 50. Se trata de un total de 51 dirigentes que ingresarán el 10 de diciembre a la Cámara baja.

Una de las invitadas que ya confirmó asistencia, por ejemplo, es la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que a fin de año quedará como jefa de la bancada libertaria en el Senado. Sin embargo, según pudo saber este medio, los senadores electos tendrían su propio encuentro el miércoles, también en Casa Rosada, pero a partir de las 10:00, donde -en caso de concretarse- serán recibidos además por el presidente provisional de ese recinto, Bartolomé Abdala, que se mantendría en ese cargo.

A pesar de que compartieron la lista en estos comicios y aparecen como aliados parlamentarios, quienes accedieron a una banca por el PRO no van a participar del cónclave, ya que no fueron invitados.

Por esta razón, no estarán Alejandro FinocchiaroFlorencia De Sensi, ni Javier Sánchez Wrba, que compitieron en territorio bonaerense, ni Fernando de Andreis Antonela Giampieri, que integraron la boleta en suelo porteño.

El único que sí va a estar de ese partido será Diego Santilli, que aunque ganó en la provincia de Buenos Aires y renovó su banca, no asumirá porque fue designado como ministro del Interior, e irá en ese rol.

