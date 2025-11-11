Hoy martes en Catamarca se realiza la Colecta por el Día Nacional del Donante de Sangre

Con motivo del Día Nacional del Donante de Sangre, el Banco Central de Sangre y la Facultad de Ciencias de la Salud realizarán una colecta de sangre e inscripción al registro de células madre, el martes 11 de noviembre de 9 a 18 horas, en Av. Maestro Quiroga 125.

Para donar sangre se debe tener de 16 a 65 años, y para ingresar al Registro de 18 a 40 años. Para ingresar al Registro de células madre es requisito donar una unidad de sangre, por lo que se debe pesar más de 50 kilogramos. No es necesario estar en ayunas, se pueden consumir líquidos y alimentos sin contenido graso, evitando el exceso de lácteos.

El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre se celebra en Argentina el 9 de noviembre, en homenaje al médico argentino Dr. Luis Agote, quien, en el año 1914 en el Hospital Rawson, realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo.