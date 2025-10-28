Hoy martes en Catamarca se realiza el foro sobre las violencias en el ámbito escolar

Con el objetivo de identificar las causas y consecuencias de la violencia en el ámbito escolar, el Ministerio de Salud de la provincia invita a las personas interesadas en la temática a participar del Foro “Las violencias: fragmentación del lazo social en el ámbito escolar”, que se llevará a cabo hoy martes 28 de octubre, de 9 a 12 horas, en el Salón “Carlos Reynaga” del Colegio de Abogados, Maipú 391, sin inscripción previa.

El Foro es un llamado a las instituciones a reflexionar sobre las violencias en la sociedad y su impacto en el ámbito escolar, y se desarrollará mediante un panel integrado por representantes del Sistema Judicial, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno y Salud Mental del Ministerio de Salud.

Algunos de los temas que se abordarán durante el foro serán las formas de manifestación de la violencia en el ámbito escolar, las posibles causas de la violencia en el ámbito escolar y las consecuencias de la violencia en el ámbito escolar.

Al finalizar, se realizará la sistematización de las propuestas y compromisos que surjan del Foro y se socializa la misma con el fin de abordar las violencias en el ámbito escolar y en el contexto social.

Integrantes del Panel del Foro “Las violencias: fragmentación del lazo social en el ámbito escolar”:

– Dr. Rodrigo Morabito

– Lic. Belky Pennise Zavaley

– Lic. Noelia Barros

– Lic. Carola Ferreyra

– Lic. Florencia Ortega

– Lic. Tania Córdoba