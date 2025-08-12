Hoy martes continúa el control focal en Catamarca por el Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, hoy martes 12 al jueves 14 de agosto, de 8 a 12 horas.

Las acciones se realizan en los barrios Virgen Niña, Los Medanos, Villa Eumelia, Monte Cristo y conglomerado 2 que comprende entre: Av. Virgen del Valle, Av. México, Av. Terebintos y calle Pedro Agote.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.