Hoy martes cierra la 10ma. fecha del Torneo Clausura con Newell’s recibiendo a Estudiantes en una “final” para Fabbiani

Newell’s atraviesa una crisis deportiva a la que por ahora no le encontró solución y envuelto en esas tensiones, potenciadas por el clima político y las elecciones de diciembre, recibirá este martes a Estudiantes en el Coloso, desde las 19, por la décima fecha del Torneo Cláusula 2025. La buena para Cristian Fabbiani, que planteó que al equipo le quedan “todas finales” en busca de clasificar a octavos, es que recupera a Luciano Herrera.

El delantero estuvo ausente en los últimos cuatro partidos de la Lepra en la temporada y su última aparición fue en el clásico ante Central. No estuvo contra Barracas, Atlético Tucumán, ni en los dos duelos ante Belgrano de Córdoba, primero por Copa Argentina y luego por el Clausura.

Con tanta malaria y bajos rendimientos, el ex Defensa y Justicia, con algunas buenas actuaciones, pero sin deslumbrar, se convirtió en uno de los futbolistas más regulares del equipo rojinegro. Cuando no estuvo, Newell’s lo sintió y su regreso podría aportarle soluciones a la generación de juego.

Con Gonzalo Maroni suspendido por expulsión, se impone el ingreso de Herrera por el ex Boca y Tigre. En principio, aunque el Ogro no lo confirmó, sería la única variante con respecto a la formación que eligió para visitar a Belgrano en la fecha pasada.

En consecuencia, el posible once de la Lepra es con Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González.

Tras la dura derrota ante Belgrano (0-3), Fabbiani descartó la posibilidad de renunciar al cargo. “Tengo fuerzas, mucha fuerza para salir, agarré el club prácticamente descendido y lo sacamos adelante con los chicos. El martes tenemos que ganar para seguir sumando, no soy de tirar la toalla y menos lo voy a hacer ahora”, dijo el DT leproso.