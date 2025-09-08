Hoy lunes en Catamarca: todo listo para las Olimpiadas Docentes 2025

El Jardín de Infantes Nuclearizado (JIN) N° 10 invita a toda la comunidad educativa a participar de las esperadas Olimpiadas Docentes 2025,.

La cita será hoy lunes 8 de septiembre a las 19:30 horas en la cancha parroquial, donde docentes de distintas instituciones se darán encuentro en una jornada cargada de alegría, música, juegos y tradiciones.

Desde la organización destacaron que el evento busca, más allá de la competencia, celebrar la vocación docente, generar espacios de encuentro y rendir homenaje a quienes día a día construyen educación con compromiso y amor.