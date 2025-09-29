Hoy lunes los empleados de comercio celebran su día y se resiente la actividad

Hoy lunes, pocos negocios abrirán sus puertas por el Día del Empleado de Comercio, que se conmemoró el pasado viernes 26, trasladándose a esta jornada para que los trabajadores disfruten de su descanso.

No abrirán sus puertas los supermercados, cadenas de electrodomésticos y otros negocios. Los comercios de cercanía y aquellos atendidos por sus propios dueños tendrán actividad normal.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Catamarca se aclaró que la fecha tiene alcance de feriado nacional para los trabajadores y en caso de que alguno de ellos deba prestar servicios, la patronal debe abonar el doble según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.