Hoy lunes inauguran obras a través del Plan de Infraestructura Deportiva en Catamarca

Hoy lunes 22 de septiembre, la Liga Catamarqueña de fútbol y el predio deportivo del Sindicato Luz y Fuerza serán escenario de dos nuevas inauguraciones a través del Plan de Infraestructura Deportiva que lleva adelante el Gobierno de Catamarca.

En el predio deportivo de Luz y Fuerza se concretó una obra integral que incluyó la construcción de una cancha multiuso cerrada, con una superficie de 800 metros cuadrados para la práctica de múltiples disciplinas básquet, fútbol, vóley, etc); piso de hormigón alisado, pintura, demarcación de canchas. Además, se efectuaron obras de baños, vestuarios, cantina, iluminación y veredas perimetrales exteriores. El acto de inauguración está previsto para las 19:00.

Posteriormente, en la Liga Catamarqueña, se realizará el acto de inauguración del Salón de Usos Múltiples. Este espacio era un pedido histórico de la dirigencia liguista, que ahora tendrá un lugar acorde para sus reuniones habituales, además de la posibilidad de brindar diversas capacitaciones para todos los integrantes del fútbol capitalino.

Mediante este plan que se ejecuta por la Secretaría de Estado de Gabinete, 9 clubes han logrado transformar sus instalaciones y brindan la posibilidad de practicar deportes en espacios cómodos y modernos.

Entre las obras más recientes se destacan la nueva cancha multideportiva del Club El Auténtico, con 1.276 m² cubiertos para handball, básquet, vóley, futsal, newcom y patín artístico, y la remodelación integral del Club 9 de Julio, que incluyó cubierta metálica de 782 m², nuevos baños y vestuarios, cerramiento perimetral e iluminación. También el Club Hindú fue refaccionado con piso deportivo flotante, tribunas y mejoras integrales, beneficiando a más de 180 deportistas que entrenan allí diariamente.

Dichas mejoras se sumaron a las inauguradas el año pasado en el Ateneo Mariano Moreno, San Martín de El Bañado, Red Star, Olimpia, Montmartre y Vial Once.