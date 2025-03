Hoy lunes imputarán al joven detenido por apuñalar y matar a un perro en Catamarca

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Leonardo Favio Carrizo (24) llegó a la vivienda de la familia González en busca de su pareja que trabaja en ese lugar, y comenzó a proferir insultos a los moradores del inmueble mientras la joven permanecía en el interior presa de pánico.

Seguidamente, la propietaria y su hijo salieron para hacer desistir al individuo de su actitud, retirándose unos metros el violento, para luego tomar carrera y portando un cuchillo pretendió agredir a la dueña de casa. Fue en ese momento que la mascota de la vivienda se interpuso en defensa de su ama y recibió un puntazo que terminó con su vida.

El agresor fue arrestado bajo las órdenes del fiscal Jonathan Felsztyna que lo imputará por lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad mientras que hoy será indagado.

Susana González, en una publicación realizada en su cuenta de Facebook, narró así lo acontecido: “El día de hoy sufrimos un hecho lamentable, un sujeto de nombre Leonardo Favio Carrizo (24) irrumpió en mi domicilio con el fin de agredir físicamente a una chica que me ayuda en mi casa, la cual manifestando miedo y al no querer salir, el sujeto antes mencionado se puso muy agresivo gritando, faltando el respeto y diciendo que la iba a cag@r matando… en ese momento salimos a correrlo con mi hijo y en un momento que se retiro un poco volvió corriendo con un cuchillo grande que tenía entre las ropas y me amenazo con matarme a mi también, en ese momento mi perro ( Uly, mi ángel de 4 pata) se atravesó recibiendo el una puñalada certera que lo mato casi de inmediato… hago esta publicación para que esto no quede impune, podía haber sido cualquiera de nosotros y los que criamos animales con tanto amor, nos destroza y no merecemos pasar por esto, pido JUSTICIA POR MI PERRO, QUE PAGUE POR INTENTO DE HOMICIDIO”.