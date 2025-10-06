Radio TV Valle Viejo
Hoy lunes en Catamarca continúa el Control Focal semanal por Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el lunes 6 al viernes 9 de octubre, en el horario de 9  a 12 y de 16 a 19 horas.

Las acciones se realizarán en Terebintos Sur Etapa 3 (entre calle Las Orquídeas, Padre Pedro Luis Pacheco y Av. 22 de Abril), B° 48vv Norte,

B° 23 de Abril,

B° 26, 26, 50 y 56vv Norte

B° Magisterio

Terebintos Sur Etapa 4 (entre Av. Terebintos, Av México,  Av Virgen del Valle y calle Las Orquídeas),

B° Parque La Gruta Este,

B° Villa Parque Norte Este.

Terebintos Sur Etapa 5 (entre Av Virgen del Valle, hacia el Oeste)  

B° Parque Norte Oeste

B° Centenario

B° La Gruta Oeste

Portal Norte II (entre, Av. Sagrada Familia, Av. Choya prolongación, y Av San Juan Bautista)

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.

